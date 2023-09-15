З Одеси вийшло ще одне судно

З порту Одеси вранці 15 вересня вийшов балкер PUMA (Кайманові острови), завантажений металом та ріпаком – це ще одне заблоковане через війну судно судно, яке вийшло з порту та прямує встановленим тимчасовим коридором руху.

Про це повідомив у Facebook віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, балкер вийшов з Одеського порту та зараз прямує до Босфору встановленим коридором руху суден. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпака.

Балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря.

“Визначений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення.

Враховуючи блокування Зерновоі ініціативи те зростаючу потребу світу в українській продукції, Україна розглядає можливість використовувати його і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі зокрема збіжжя переважно до країн Африки та Азії”, – додав Кубраков.