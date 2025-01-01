Суспільство

З небезпечних районів Харківщини евакуювали 11 тисяч цивільних, – Синєгубов
1 Січня 2025 17:35
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евакуація
Ілюстративне фото / ДСНС

З прифронтових Куп’янського та Борівського напрямків Харківщини вдалося евакуювати понад 11 тисяч цивільних осіб. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Майже 6500 людей евакуйовано з Куп’янського, ще близько 4500 – з Борівського напрямків, їх перевезли до безпечніших місць”, – сказав Синєгубов.

Також він додав, що Харківська область стала однією з перших в Україні, де мешканцям прифронтових і деокупованих територій, де немає централізованого газопостачання, почали надавати безкоштовні балони зі скрапленим газом.

“Завдяки ефективній співпраці Харківської ОВА з Іриною Верещук, Міністерством енергетики України та ПАТ “Укрнафта” вже доставлено майже 100 балонів газу до сіл Ізюмського району, щоб забезпечити соціально вразливі категорії населення”, – повідомив очільник ОВА.

Загальна потреба у скрапленому газі — 22 440 домогосподарств. Найближчим часом плануємо продовжити забезпечувати жителів Ізюмського району.


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