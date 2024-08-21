Економіка

З лютого 2022 року Україна отримала від Канади понад $5 мільярдів допомоги
21 Серпня 2024 11:22
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допомога, канада, україна
Ілюстративне фото / Depositphotos

Канада надала Україні понад 5 мільярдів доларів США прямої бюджетної підтримки з лютого 2022 року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністром міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

«Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого фінансування – близько 5,1 млрд доларів США. Вдячні канадському уряду за багатосторонню та надважливу підтримку з перших днів російського вторгнення», – зазначив Марченко.

За його словами, у 2022 році Україна отримала від Канади близько 1,9 млрд доларів США.

У 2023 році Україна отримала понад 1,75 млрд доларів США пільгових коштів, а поточного року до держбюджету було залучено ще понад 1,47 млрд доларів США.

Сторони також обговорили подальшу підтримку України, зокрема, канадська делегація висловила підтримку ініціативи щодо спрямування Україні 50 млрд доларів США, які будуть обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.


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