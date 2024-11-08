З липня по вересень в Росію “на навчання” приїхала рекордна кількість жителів КНДР

За третій квартал 2024 року в Росію в’їхало понад 3,7 тисячі жителів КНДР, які вказали метою поїздки “навчання”. Це випливає з даних Прикордонної служби ФСБ, на які звернула увагу “Медиазона”.

Згідно з даними прикордонників, із липня до вересня 3765 громадян КНДР приїхали до РФ навчатися. Видання називає таку кількість північнокорейців, які в’їхали в Росію на навчання, рекордною.

За весь доковідний 2019 року в Росію з КНДР в’їхало 3,2 тисячі осіб, які вказали метою поїздки навчання.

“Медиазона” зазначає, що кількість квот для північнокорейських студентів у Росії залишається низькою. За даними російської влади, у квітні 2024 року в РФ навчалося приблизно 130 студентів із КНДР. Глава Міносвіти РФ Валерій Фальков тоді повідомляв, що на наступний навчальний рік від КНДР надійшло понад 100 заявок на навчання студентів у російських вишах.

Зростання кількості студентів із КНДР відбулося на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до Росії.