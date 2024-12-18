З липня 351 російський “Шахед” залетів на територію Білорусі 

З 19:00 11 липня 2024 року до повітряного простору Білорусі залетіло щонайменше 356 дронів різних типів, з яких 351 – це російські дрони-камікадзе типу “Шахед”.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн.

Всю інформацію про польоти безпілотників відобразили на онлайн-карті військової активності в Білорусі. Розділ “безпілотники” містить детальні дані про час, локації, маршрути та інші подробиці щодо кожного з 351 “Шахеда” та п’яти розвідувальних дронів, розподілених за днями. Також на карті позначені місця вибухів, збиття та падіння безпілотників.

За останні п’ять місяців проєкт зафіксував десять випадків падіння або збиття “Шахедів” у Білорусі та Латвії, а також один випадок пошкодження будівлі через падіння дрона.

Кількість вторгнень безпілотників продовжує зростати: у липні було зафіксовано дев’ять випадків, у серпні — дванадцять, у вересні їх кількість зросла до тридцяти, у жовтні — до сорока дев’яти, а в листопаді сягнула 151.

Лише за першу половину грудня у повітряний простір Білорусі вторглися вже 105 російських дронів. Аналітики також повідомили про 163 безпілотники, які зникли з радарів — це означає, що десятки розбитих апаратів можуть досі лежати в різних частинах країни.