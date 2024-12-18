Суспільство

З липня 351 російський “Шахед” залетів на територію Білорусі 
18 Грудня 2024 14:23
читать на русском →
білорусь, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З 19:00 11 липня 2024 року до повітряного простору Білорусі залетіло щонайменше 356 дронів різних типів, з яких 351 – це російські дрони-камікадзе типу “Шахед”. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн.

Всю інформацію про польоти безпілотників відобразили на онлайн-карті військової активності в Білорусі. Розділ “безпілотники” містить детальні дані про час, локації, маршрути та інші подробиці щодо кожного з 351 “Шахеда” та п’яти розвідувальних дронів, розподілених за днями. Також на карті позначені місця вибухів, збиття та падіння безпілотників.

За останні п’ять місяців проєкт зафіксував десять випадків падіння або збиття “Шахедів” у Білорусі та Латвії, а також один випадок пошкодження будівлі через падіння дрона.

Кількість вторгнень безпілотників продовжує зростати: у липні було зафіксовано дев’ять випадків, у серпні — дванадцять, у вересні їх кількість зросла до тридцяти, у жовтні — до сорока дев’яти, а в листопаді сягнула 151.

Лише за першу половину грудня у повітряний простір Білорусі вторглися вже 105 російських дронів. Аналітики також повідомили про 163 безпілотники, які зникли з радарів — це означає, що десятки розбитих апаратів можуть досі лежати в різних частинах країни.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 16:33

Зеленський висловився щодо зниження мобілізаційного віку
18 Грудня 2024 18:06

Ростовську область атакували ракети, під ударом був металургійний завод
18 Грудня 2024 16:05

В “Дію” додали пенсійні посвідчення
18 Грудня 2024 15:17

Україна отримала €4,1 млрд від ЄС
18 Грудня 2024 14:36

Рада провалила голосування за звільнення Бойка з парламентського комітету з прав людини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки