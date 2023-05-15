Кримінал

З “ЛНР” надійшла інформація про стан Корнета

15 Травня 2023 18:12
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“Глава МВС ЛНР” Ігор Корнет знаходиться на апараті ШВЛ, повідомляє ТГ-канал 112.

Медики провели йому операцію, яка тривала кілька годин.

“У генерал-лейтенанта діагностували гемоторакс, мінно-вибухові поранення, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та відкриті рвані рани кистей рук. Побоювання у лікарів викликає можливий набряк мозку у високопоставленого поліцейського”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під час вибуху в центрі Луганська отримав поранення “тимчасово виконуючий обов’язки голови МВС ЛНР” Ігор Корнет.

Вибух пролунав у барбершопі на вулиці Демьохіна, який розташовано поруч із будівлею телерадіокомпанії та за 500 метрів від адміністрації. За словами “вріо глави республіки” Леоніда Пасічника, це був підрив.


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