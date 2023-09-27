З Карабаху за два дні виїхали майже 30 тисяч людей

За дві доби з того часу, як до Вірменії почали прибувати перші біженці Карабаху, кордон перетнули понад 28 тисяч осіб.

Про це повідомили на офіційній сторінці уряду Вірменії.

За даними станом на вечір 26 вересня, до Вірменії прибули 28 120 вимушених переселенців з Карабаху.

З них на той час зареєстрували близько 21 тисячі.

Житлом забезпечили понад 3200 людей з тих, які не мають варіантів розміщення.

Раніше надходили повідомлення, що дорога зі Степанакерта (азербайджанська назва – Ханкенді) до прикордонного вірменського міста Корнідзор переповнена, деякі люди чекають там у чергах вже більше доби.