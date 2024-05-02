З грудня 2023 року окупанти стратили щонайменше 15 українців при спробі здатися в полон, – HRW

Від початку грудня 2023 року російські окупанти, імовірно, вбили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися у полон.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch.

Організація провела дослідження трьох випадків імовірної страти без суду та слідства щонайменше 12 українських військових на основі відео, знятих з безпілотників та опублікованих у соцмережах 2 та 27 грудня 2023 року, а також 25 лютого 2024 року.

Місця подій – Донецька та Запорізька області, зазначають у HRW. Як зазначається в доповіді, на відео потрапили слова ймовірно російського командира про те, що полонених не слід брати – тобто наказ убивати тих, хто здається в полон.

Організація змогла підтвердити і справжність відео, на якому російські загарбники розстрілюють трьох українських військових.

HRW також розслідували відео з шістьма солдатами, які вже здалися в полон, їх також убивають, але, як мовиться в доповіді, “обставини їхнього вбивства видаються менш ясними”.