З Харківської області на Волинь евакуювали 50 дітей із родинами

Рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з їх законними представниками, з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області, розташованих близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з рф в умовах воєнного стану, ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Про це повідомила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

Серед евакуйованих – 50 дітей у складі 17 родин. Це сім’ї опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та родин патронатних вихователів, які виховують дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

«Родини з дітьми будуть розміщені в санаторному закладі Волинської області, де їм забезпечено соціальний супровід та надаватиметься необхідна соціальна підтримка, в тому числі психологічна й матеріальна», – розповіла Ковальська.