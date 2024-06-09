З Харківщини до Волинської області виїхали сім’ї з 80 дітьми

Сім’ї опікунів та піклувальників Харківщини евакуюються до Волинської області, повідомляє пресслужба ОВА.

Виїзд чергової організованої групи сімей з 30 дітьми відбувся завдяки співпраці Харківської та Волинської ОВА і Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Наразі до Волинської області вже виїхали сім’ї з 80 дітьми.

Родини евакуювали з населених пунктах Вовчанської, Шевченківської, Кіндрашівської, Золочівської та Вільхуватської територіальних громад Харківщини. Загальна кількість дітей пільгової категорії, які потребують евакуації до більш безпечних регіонів України становить 123 дитини.

«Забезпечення безпечних умов життя для дітей – один з пріоритетних напрямків нашої роботи. Евакуйовані сім’ї з дітьми охоплені повноцінним соціальним супроводом, підтримкою та допомогою. За домовленості з нашими колегами із Волинської ОВА, родини розмістять в санаторних закладах регіону. Ми вдячні за підтримку та допомогу в процесі евакуації нашим надійним партнерам з ЮНІСЕФ та «Укрзалізниці» за забезпечення логістики», – зазначила заступниця начальник Харківської ОВА Віта Ковальська.

Обов’язкова евакуація в примусовий спосіб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування разом з їх законними представниками, здійснюється з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області, розташованих близько до лінії розмежування або в прикордонній зоні з рф.

Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером 1552 або 0-800-33-92-91. Дзвінки безкоштовні.