Суспільство

З фасаду театру у Харкові зняли згадку про Пушкіна

26 Червня 2023 17:04
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З фасаду будівлі театру, який до перейменування мав назву на честь російського письменника Олександра Пушкіна, зняли літери з прізвищем літератора, а також згадку про те, що це був театр російської драми.

Про це Суспільне Харків розказала директорка театру Олена Ткаченко.

За її словами, на роботи витратила власні гроші. Літери з будівлі зняв верхолаз.

“Ім’я російського письменника офіційно прибрали з назви театру ще наприкінці минулого грудня, але тільки зараз демонтували вивіску на фасаді будівлі. Працівники театру втомилися чекати та самі викликали альпініста, який допоміг з цим”, — повідомили у театрі.


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