Політика

З другої спроби: Рада ухвалила постанову про підтримку демократії та вибори в Україні
25 Лютого 2025 11:40
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Результати голосування за постанову про підтримку демократії в Україні / Фото: t.me/yzheleznyak
Результати голосування за постанову про підтримку демократії в Україні / Фото: t.me/yzheleznyak

Депутати Верховної Ради 25 лютого проголосували за проєкт постанови № 13041 “Про заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ”. “За” проголосували 268 депутатів.

Про це повідомив депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Основні моменти

У документі йдеться, що саме Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України. Разом з тим, Український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни.

Також ВР від імені українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням Парламенту України оголосить проведення виборів Президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів.

ВРУ вкотре нагадує, що Президент України Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів Українським народом та Верховною Радою України.

Парламент України акцентує на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що Президент України Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.

У Раді закликають міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії РФ проти України і встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України. Лише встановлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, невід’ємною частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави.


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