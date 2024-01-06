Спорт

З Дієго Марадони знято звинувачення в ухиленні від сплати податків

6 Січня 2024 18:10
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футбол

Касаційний суд Риму посмертно зняв із аргентинського футболіста Дієго Марадони звинувачення в ухиленні від податків. Про це повідомив адвокат покійного футболіста Анджело Пізані агентству Reuters.

“Все закінчено, і я можу чітко заявити, не побоюючись, що мені заперечать, що Марадона ніколи не ухилявся від сплати податків”, – заявив адвокат. Він сказав, що це рішення стало кінцем 30-річних переслідувань, яких зазнав футболіст, і зазначив, що спадкоємці пана Марадони можуть вимагати компенсації збитків.

Розслідування щодо Дієго Марадони розпочалося у 1990-х. Футболіста звинуватили в тому, що він нібито використовував довірені компанії в Ліхтенштейні з метою уникнення податків при отриманні виплат від клубу «Наполі» з 1985 по 1990 рік. Йому висунули звинувачення, а також його зобов’язали виплатити €37 млн і конфіскували деякі особисті речі.

Аргентинський футболіст якийсь час не міг повернутись до Італії, де йому загрожував арешт. У 2013 році було ухвалено рішення припинити судове переслідування футболіста, проте податкова відмовлялася списувати заборгованість. 2021-го суд також ухвалив рішення про відсутність свідоцтв про несплату податків.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020-го на 61-му році життя. Причиною стала гостра серцева недостатність, що призвела до набряку легень.


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