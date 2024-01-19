Суспільство

“З цифрами у них біда: уявляю, які у них були шкільні оцінки з математики” – Мазепа про заставу в 700 мільйонів

19 Січня 2024 13:42
читать на русском →
дбр, мазепа

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа, якого вчора затримало ДБР у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС, прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що підозра стосується виділення земельної ділянки на 2,4 га. 

“Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав”, – зазначив Мазепа.

“Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів. З цифрами у них біда: уявляю, які у них були шкільні оцінки з математики”, – обурюється бізнесмен.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Січня 2024 11:08

Засновнику Concorde Capital Мазепі інкримінують організацію схеми протиправного заволодіння землями
19 Січня 2024 14:40

Росія може планувати масштабний наступ влітку – FT
19 Січня 2024 09:48

Українські дрони атакували пороховий завод і нафтобазу – ГУР
19 Січня 2024 09:14

Безпілотник атакував нафтобазу у російських Клинцях 
19 Січня 2024 07:31

ЗСУ активно нищать бронетехніку окупантів на Авдіївському напрямку – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки