“З цифрами у них біда: уявляю, які у них були шкільні оцінки з математики” – Мазепа про заставу в 700 мільйонів

Засновник Concorde Capital Ігор Мазепа, якого вчора затримало ДБР у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС, прокоментував клопотання прокурорів про заставу в розмірі 700 мільйонів гривень.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що підозра стосується виділення земельної ділянки на 2,4 га.

“Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав”, – зазначив Мазепа.

“Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів. З цифрами у них біда: уявляю, які у них були шкільні оцінки з математики”, – обурюється бізнесмен.