З четверга у Грузії почнуть реєструвати “іноагентів”

З 1 серпня в Грузії набуде чинності Закон “Про прозорість іноземного впливу”, відомий як закон про “іноагентів”.

Про це повідомляє SOVA.

Міністр юстиції Раті Брегадзе заявив:”Якщо організація не виконує передбачені законом вимоги, тобто не підпорядковується законодавству Грузії, у законі прописано відповідний захід, що передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад $9 тис.)”.

“Що стосується процедур, то ті, хто дотримується вимог законодавства, повинні будуть надати лише інформацію про те, від кого вони отримали конкретні кошти і на що вони їх витратили”, – наголосив міністр.

“Більше ніхто ні про що не питає. Це реальність”, – додав Брегадзе.