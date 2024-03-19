Суспільство

З Бєлгородщини евакуюють дітей

19 Березня 2024 11:55
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росія
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков / Фото: Getty Images

З Бєлгородської області вирішили евакуювати близько 9 тисяч дітей на тлі останніх обстрілів.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

“Велику кількість сіл на сьогодні ми відселяємо. Зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекінського округу та Грайворонського району”, — сказав Гладков.

Уранці 12 березня російські добровольці, які воюють на боці України, оголосили, що “йдуть на вибори”, розпочавши чергову операцію на російському прикордонні.


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