З будівлі Харківської міськради приберуть радянську символіку

Символіку Радянського Союзу на будівлі Харківської міської ради замінять українською.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю виданню «Думка», повідомили у прес-службі.

«Ця символіка, безумовно, буде знята. Зараз ми її закрили, і я вам поясню, чому. Тому що не хочеться витрачати зайві гроші. По-перше, це ж пам’ятка архітектури, і зміни зовнішнього вигляду потребують певних погоджень. По-друге, замість цього має з’явитися українська символіка. Зараз ми подивимося, що саме. Буде кілька ескізних проектів. Коли ми оберемо, ми це зробимо», – повідомив Ігор Терехов.