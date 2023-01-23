Політика

З будівлі Харківської міськради приберуть радянську символіку

23 Січня 2023 16:03
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харків, декомунізація

Символіку Радянського Союзу на будівлі Харківської міської ради замінять українською.

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю виданню «Думка», повідомили у прес-службі.

«Ця символіка, безумовно, буде знята. Зараз ми її закрили, і я вам поясню, чому. Тому що не хочеться витрачати зайві гроші. По-перше, це ж пам’ятка архітектури, і зміни зовнішнього вигляду потребують певних погоджень. По-друге, замість цього має з’явитися українська символіка. Зараз ми подивимося, що саме. Буде кілька ескізних проектів. Коли ми оберемо, ми це зробимо», – повідомив Ігор Терехов.


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З будівлі Харківської міськради приберуть радянську символіку
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