З 2025 року Україна планує провести ексгумацію жертв Волинської трагедії

У відповідь на запити громадян Польщі Український інститут національної пам’яті збирається у 2025 році почати роботи з ексгумації останків жертв Волинської трагедії.

Про це йдеться в заяві УІНП від 1 жовтня.

В інституті зазначили, що отримали звернення у вересні, за результатами якого мають намір “включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік”.

Голова Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович наголосив, що українська сторона й далі відкрита до взаємодії з польськими інституціями стосовно пошуку, збереження і догляду за місцями памʼяті українців у Польщі та поляків в Україні.

“Проте з огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв’язання проблемних питань з польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам’яті вже тривалий час не діють… УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі”, – додав він.

Дробович зазначив, що в разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку УІНП буде “старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію”.