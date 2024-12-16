З 2022 року військові надіслали омбудсмену майже 2 тисячі скарг на військові частини

З 2022 року до уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло 1964 звернення від військових зі скаргами на дії військових частин.

Про це пише УП.

У 2022 році омбудсмен отримав 435 звернень від військовослужбовців, з яких у 136 випадках йшлося про порушення з боку військових частин. У 2023 році кількість звернень зросла до 2 779, з яких 792 стосувалися військових частин.За 11 місяців 2024 року до омбудсмена Дмитра Лубінця надійшло 3 807 звернень від військових, 1 036 з яких містили скарги на військові частини.

Протягом першого півріччя 2024 року кількість таких звернень майже подвоїлася порівняно з аналогічним періодом минулого року.