З 1 жовтня почала діяти програма ленд-лізу

Сьогодні, 1 жовтня, набрав чинності закон США про ленд-ліз для України підписаний Джо Байденом ще 9 травня. Згідно нього Україна швидше та в більших отримуватиме необхідну зброю.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зауважив, що це означатиме більше зброї для України.

“Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території”, – написав він у твітері.

Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить – більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території. pic.twitter.com/WHoG82ga0k — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) October 1, 2022

З допомогою ленд-лізу Україна зможе швидко отримувати необхідну зброю від США без зайвої бюрократії. Україна просто подає запит, а США після його розгляду схвалення одразу передає зброю в Україну.

Усі фінансові питання та борги вирішуватимуть згодом, вже після постачання озброєння.