З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території – Зеленський

Володимир Зеленський провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями.

Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів.

Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей.