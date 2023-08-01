Суспільство

З 1 серпня починає працювати новий порядок виплат переселенцям

1 Серпня 2023 08:37
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виплати, переселенці

Від 1 серпня 2023 року в Україні запрацюють новації щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб. У межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року.

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Втім, деякі категорії українців зможуть отримувати виплати протягом року. Як пояснили у відомстві, це родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто, це сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До того ж на держпідтримку впродовж 12 місяців можуть розраховувати сім’ї, у складі яких є особи працездатного віку, які:

  • доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно)
  • мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними
  • є особами з інвалідністю
  • є громадянами, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю тощо

Якщо ж у складі сім’ї є безробітна особа працездатного віку, яка впродовж перших шести місяців, коли їй виплачували кошти, поліпшила свою економічну самостійність (наприклад, працевлаштувалася, зареєструвалася у центрі зайнятості як безробітна, зареєструвалася як фізична особа-підприємець, отримала допомогу на здобуття економічної самостійності тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — таким сім’ям держава теж виплачуватиме допомогу на проживання впродовж 12 місяців.

Крім того, від 1 вересня допомога не продовжується для ВПО, чий майновий стан дозволяє обійтися без допомоги держави.


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