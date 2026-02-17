Зʼясувалося, що табличку “Україна” на відкритті Олімпійських ігор виносила росіянка

Росіянка Анастасія Кучерова, яка проживає в Мілані, висловила свою незгоду з війною Росії проти України символічним жестом під час церемонії відкриття зимових Ігор Мілан–Кортіна. Вона несла табличку збірної України, залишаючись анонімною для публіки, повідомляє AP.

Кучерова була одягнена в довге сріблясте пухове пальто з капюшоном і темні окуляри — так само, як і інші носії табличок для 92 країн-учасниць. Спочатку розподіл країн мав бути випадковим, однак пізніше волонтерам дозволили обрати, і вона свідомо зупинилася на Україні.

Жителька Італії з російським громадянством символічно підтримала українських спортсменів / Фото Associated Press

Архітекторка, яка живе в Мілані вже 14 років, залишалася невпізнаваною, а її громадянство не оголошували, коли вона виводила п’ятьох українських спортсменів на стадіон «Сан-Сіро» під гучні оплески. Про свою роль вона спершу повідомила підписникам в Instagram, а згодом розповіла в інтерв’ю Associated Press.

За її словами, перебуваючи поруч з українцями, вона усвідомила, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина, однак навіть невеликий вчинок може показати, що не всі думають однаково. Вона також зазначила, що друга річниця смерті опозиціонера Олексія Навального від отруєння стала для неї приводом нагадати світу, що війна триває, навіть якщо в інших місцях життя продовжується.

Кучерова розповіла, що українські спортсмени одразу впізнали її походження та звернулися російською мовою, що стало для неї знаком глибокого зв’язку між народами, який міг би існувати без війни. Делегацію України очолювала прапороносиця Єлизавета Сидорко, а серед учасників був фігурист Кирило Марсак; їхні батьки воюють на фронті.

Перед виходом на стадіон вона сказала спортсменам, що трибуни зустрінуть їх оваціями, на що вони спершу поставилися скептично. Коли ж пролунали оплески, за її словами, це виглядало як визнання незалежності України, її прагнення до свободи та мужності дістатися Олімпіади. У цей момент вона тихо плакала за темними окулярами, пише AP.

Кучерова не відвідувала Росію з 2018 року й визнає ризики через відкриту позицію проти режиму. Вона зазначила, що страх навіть у демократичній країні означав би перемогу цього режиму.

Під час церемонії вона також несла табличку Данії, яка отримала гучні оплески через опір загрозам США щодо захоплення Гренландії. Кучерова назвала це “збігом, над яким замислилася”.