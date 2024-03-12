Юсов прокоментував пожежі на російських об’єктах

Всі об’єкти, які РФ використовує у воєнних цілях, можуть зазнавати подібних атак, як вночі 12 березня.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі “Радіо Свобода“.

Так Юсов прокоментував пожежі на об’єктах в РФ, які у ніч на 12 березня були уражені ударними дронами .

За його словами, ГУР МОУ не може коментувати, якими засобами були атаковані об’єкти в Російській Федерації. Втім, представник розвідки наголосив, що робота зі знищення тих об’єктів, які забезпечують російські війська, буде продовжуватися.

“Відомо про гуркіт і “бавовну”, й інші інциденти на низці військових об’єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема, для забезпечення окупаційного угруповання “рашистів” в Україні…

Все те, що використовується у військових цілях – так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти. Ми традиційно не можемо коментувати, хто і чим завдавав ураження. Але ця робота буде продовжена”.