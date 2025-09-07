Юлія Свириденко провела екскурсію постраждалою частиною будинку Уряду

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що внаслідок ранкової російської атаки вперше від початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів у Києві. Про це вона написала у коментарі до відео, яке оприлюднила у соцмережі.

Так зараз виглядає будинок Уряду після російської атаки сьогодні зранку.

За словами глави уряду, пожежу в будівлі вдалося швидко загасити, постраждалих немає. Вона подякувала рятувальникам і наголосила, що попри руйнування уряд продовжує роботу.

Свириденко зазначила, що лише за цю ніч через російські обстріли в Україні загинули четверо людей, ще понад 44 отримали поранення.

«Очевидно, що Росія не хоче миру. Я закликаю партнерів і всі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу Україні – не для урядової будівлі, а для захисту наших людей по всій країні», – написала прем’єр-міністр.

Вона наголосила на нагальній потребі посилення системи протиповітряної оборони, зокрема для захисту енергетичної інфраструктури напередодні зими, а також закликала до посилення санкційного тиску на Росію.

«Лише єдність і сильна відповідь здатні зупинити Росію і принести мир», – резюмувала Свириденко.