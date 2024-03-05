“Їсть росіян на сніданок”: прем’єрка Естонії відреагувала на заяву єврочиновника

Один з єврочиновників заявив, що в деяких країнах Європи є спротив тому, щоб прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас посіла голови дипломатії ЄС, тому що вона “їсть росіян на сніданок”. Каллас у відповідь опублікувала фотографію свого сніданку.

Прем’єрка опублікувала в Х фото сніданку з підписом: “Мій сніданок, дорогі читачі Politico”. На столі були пластівці та чай.

Про це пише Суспільне.

Напередодні Politico з посиланням на джерела повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки.

“Я не думаю, що Франція і Німеччина погодяться на це, з тих самих причин, з яких вона не підходила для роботи в НАТО. Невже ми дійсно призначимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?” — сказав неназваний чиновник ЄС.

Видання зазначає, що на сьогодні представники країн Східної Європи обіймають лише деякі керівні посади в ЄС і НАТО відтоді, як більшість із них приєдналися до цих двох блоків у 2004 році.

Польща – єдина країна з цього регіону, яка отримала одну з керівних посад у блоці. Нині чинний прем’єр-міністр Дональд Туск один термін обіймав посаду президента Європейської ради, а Єжи Бузек, ще один колишній польський прем’єр-міністр, очолював Європейський парламент протягом трьох років, тобто приблизно половину терміну.

Наразі найвисокопоставленішим східноєвропейцем у ЄС є Валдіс Домбровскіс, латиш, який отримав впливовий торговий портфель після того, як його попередник Філ Гоган, ірландський політик, пішов у відставку зі скандалом. Румун Мірча Джоане – заступник генерального секретаря НАТО.

В Естонії, Литві та Латвії високопосадовці вважають, що великі держави Західної Європи, як і раніше, ставляться до них несправедливо, особливо з огляду на їхню жорстку позицію щодо Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Сприйняття Росії як екзистенціальної загрози в регіоні їхні західні колеги часто називають яструбиною позицією.

“Ми (жителі Латвії, – ред.) відчуваємо, що з нами недостатньо радилися. У них (західних країн, – ред.) були причини вважати, що балтійські країни не повинні наразі пропонувати кандидата”, – сказав колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, кажучи про відбір кандидатів на посаду глави НАТО.