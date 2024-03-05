Політика

“Їсть росіян на сніданок”: прем’єрка Естонії відреагувала на заяву єврочиновника

5 Березня 2024 16:49
читать на русском →
естонія
Кая Каллас / Getty Images

Один з єврочиновників заявив, що в деяких країнах Європи є спротив тому, щоб прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас посіла голови дипломатії ЄС, тому що вона “їсть росіян на сніданок”. Каллас у відповідь опублікувала фотографію свого сніданку.

Прем’єрка опублікувала в Х фото сніданку з підписом: “Мій сніданок, дорогі читачі Politico”. На столі були пластівці та чай.

Про це пише Суспільне.

Напередодні Politico з посиланням на джерела повідомляло, що деякі країни Євросоюзу не підтримують призначення прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду верховного представника ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки.

“Я не думаю, що Франція і Німеччина погодяться на це, з тих самих причин, з яких вона не підходила для роботи в НАТО. Невже ми дійсно призначимо на цю посаду людину, яка любить їсти росіян на сніданок?” — сказав неназваний чиновник ЄС.

Видання зазначає, що на сьогодні представники країн Східної Європи обіймають лише деякі керівні посади в ЄС і НАТО відтоді, як більшість із них приєдналися до цих двох блоків у 2004 році.

Польща – єдина країна з цього регіону, яка отримала одну з керівних посад у блоці. Нині чинний прем’єр-міністр Дональд Туск один термін обіймав посаду президента Європейської ради, а Єжи Бузек, ще один колишній польський прем’єр-міністр, очолював Європейський парламент протягом трьох років, тобто приблизно половину терміну.

Наразі найвисокопоставленішим східноєвропейцем у ЄС є Валдіс Домбровскіс, латиш, який отримав впливовий торговий портфель після того, як його попередник Філ Гоган, ірландський політик, пішов у відставку зі скандалом. Румун Мірча Джоане – заступник генерального секретаря НАТО.

В Естонії, Литві та Латвії високопосадовці вважають, що великі держави Західної Європи, як і раніше, ставляться до них несправедливо, особливо з огляду на їхню жорстку позицію щодо Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Сприйняття Росії як екзистенціальної загрози в регіоні їхні західні колеги часто називають яструбиною позицією.

“Ми (жителі Латвії, – ред.) відчуваємо, що з нами недостатньо радилися. У них (західних країн, – ред.) були причини вважати, що балтійські країни не повинні наразі пропонувати кандидата”, – сказав колишній міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, кажучи про відбір кандидатів на посаду глави НАТО.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Березня 2024 16:15

Міністр оборони Британії заявив, що Іран постачав РФ балістичні ракети
5 Березня 2024 15:31

МКС видав ордер на арешт російського воєначальника Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Соколова
5 Березня 2024 15:20

У ВМС повідомили про втрати особового складу знищеного «Сергія Котова»
5 Березня 2024 14:57

Розгляд справи Князєва розпочнеться 14 березня
5 Березня 2024 14:15

Мураєв пішов під суд з підозрою у державній зраді
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки