Їхав на зустріч із дівчиною: на Закарпатті затримали 19-річного хлопця, який намагався потрапити до Німеччини

19-річного жителя Закарпаття затримали під час спроби незаконного перетину українсько-словацького кордону.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Юнак, якого затримали військовослужбовці Чопського загону, пояснив, що збирався до Німеччини, аби зустрітися з дівчиною, з якою познайомився через інтернет. За його словами, вона відмовилася приїхати в Україну, тож він вирішив сам вирушити до неї.

Хлопець, родом з Ужгорода, добре орієнтувався в місцевості та обрав для переходу державного кордону ділянку неподалік Малого Березного. До прикордонного району він дістався за допомогою попутного транспорту, який знайшов через сервіс “Бла Бла Кар”.

Під час перевірки документів хлопець плутався у відповідях щодо мети своєї поїздки, після чого зізнався у спробі незаконного перетину кордону.