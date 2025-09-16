Євросоюз відклав прийняття 19-го пакету санкцій проти Росії, — Politico

19-й пакет санкцій проти Росії, який Євросоюз збирався представити 17 вересня, відкладено — він зник з порядку денного зустрічі постійних представників країн ЄС, повідомляє Politico, посилаючись на два європейські джерела.

Представлення санкцій відклали на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який вимагає, щоб усі країни НАТО перестали купувати російську нафту. Основними її покупцями в блоці залишаються Угорщина і Словаччина.

При цьому, як висловився один з європейських дипломатів, якщо Трамп хоче, щоб країни ЄС перестали купувати російську нафту, «йому достатньо просто набрати» Роберта Фіцо і Віктора Орбана, оскільки «це його друзі». До того ж ультиматум Трампа, як зазначає Politico, вимагає зміни політики з боку Туреччини, яка входить до НАТО і імпортує 57% нафти з Росії — а це малоймовірно.

Нові терміни подання 19-го пакету санкцій не уточнюються.