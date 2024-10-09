Економіка

Євросоюз схавалив виділення України кредиту у розмірі 35 млрд євро
9 Жовтня 2024 20:46
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Посли Євросоюзу погодили надання Україні кредиту у розмірі 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

“Рада досягла домовленості щодо пакету фінансової допомоги Україні, а саме макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро та механізм кредитної співпраці, який допоможе Україні в погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро перед ЄС і партнерами G7”, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів (у євро – 45 мільярдів) від G7, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від інвестування заморожених суверенних активів РФ, ідею якого лідери погодили у червні.   

ЄС планує, щоб кошти стали доступними для України з 2024 року, а кредит був виплачений протягом максимум 45 років. 


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