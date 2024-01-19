Політика

Євросоюз почав готувати 13-й пакет санкцій проти Росії

19 Січня 2024 16:04
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санкції, Євросоюз

Європейський Союз почав готувати 13-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмежувальні заходи збираються затвердити у лютому, до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, пише Bloomberg.

Серед потенційних заходів розглядається розширення санкційних списків, нові торговельні обмеження та боротьба з обходом санкцій через треті країни.

Крім того, обговорюються плани щодо створення нового фонду для військової підтримки України. Зараз Євросоюз використовує для допомоги Україні Європейський фонд миру – позабюджетний інструмент, створений у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями.


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