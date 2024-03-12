Євросоюз планує виділити Україні частину прибутків від заморожених російських активів

У цьому році Україна може отримати від Євросоюзу 2-3 млрд євро з прибутків, отриманих міжнародним депозитарієм Euroclear від заморожених російських активів.

Про це повідомляє Financial Times.

Як повідомляють співрозмовники видання, Європейська комісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених російських активів, що знаходяться у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, починаючи з лютого.

Перший грошовий транш може бути виділено Україні вже в липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення лідерів держав-членів.

Очікується, що відповідна пропозиція буде зроблена до саміту ЄС, який має відбутись наступного тижня.

Повідомляється, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже закликала використати ці кошти на військову підтримку України, а не на її післявоєнне відновлення, як передбачалося спочатку.