        Євросоюз не збирається знімати санкції з РФ, натомість готує новий пакет

        Федір Олексієв
        14 Серпня 2025 15:33
        Європейський Союз продовжить тиск на Росію, зокрема шляхом нових обмежувальних заходів.

        Про це заявила заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста, передає пресслужба ЄК.

        Вона нагадала, що ЄС уже ухвалив 18 пакетів санкцій проти РФ та працює над 19-м. Його планують затвердити наступного місяця.

        “Сподіваюся, ми зможемо ухвалити його наступного місяця – це, власне, той часовий горизонт, який ми маємо на увазі. І, як я вже казала, ми знаємо, що санкції працюють, і ми збережемо тиск на Росію”, – підсумувала Подеста.


