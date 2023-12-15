Євросоюз має альтернативний варіант виділення допомоги Україні

Країни-члени ЄС мають «запасний варіант» надання фінансової допомоги України, після блокування Угорщиною нового пакету допомоги Європейського Союзу на 50 млрд євро. Альтернативна пропозиція полягає у зборі грошей для України через угоду між країнами ЄС.

Про це повідомляє Financial Times.

«У наших руках є різні інструменти, щоб переконатися, що ми виконуємо наші політичні пріоритети», — цитує газета президента Євроради Шарля Мішеля.

Як наголошує FT, натомість такий інструмент діятиме лише рік. Він також буде дорожчим і займе більше часу на створення.

Про можливість продовження роботи без Угорщини також заявив й прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Але як зазначає видання, він наголосив, що це «набагато складніше». Рютте також додав, що має «обережний оптимізм, що ми зможемо досягти прориву і з Угорщиною на початку наступного року».