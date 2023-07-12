Політика

Європейський союз буде ключовим партнером у наданні гарантій безпеки Україні з боку країн G7

12 Липня 2023 17:03
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єс, G7, україна

ЄС та G7 заявили, що продовжать підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти агресії Росії.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, йдеться на сторінці Єврокомісії у Twitter.

“Від першого дня вторгнення Європейський Союз та його партнери з G7 стояли пліч-о-пліч з Україною. Ми надали хороброму українському народу гуманітарну підтримку, значну фінансову допомогу, а також зброю та навчання. Сьогодні ми беремо на себе зобов’язання щодо довгострокової безпеки та економічного процвітання України в євроатлантичному співтоваристві”, – йдеться в повідомленні.

Фон дер Ляєн зазначила, що G7 сьогодні оприлюднить відповідну заяву, і ЄС буде ключовим партнером у цих зусиллях.

“Ми продовжуватимемо підтримувати економічну стійкість України, щоб вона могла протистояти агресії Росії. Ми продовжуватимемо накладати на Росію витрати через санкції. Ми продовжуватимемо притягувати Росію до відповідальності за її військові злочини. І ми продовжуватимемо на шляху вступу України підтримувати її чудові реформаторські зусилля”, – наголосила очільниця Європейської комісії.


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