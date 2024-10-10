Економіка

Європейські партнери виділять понад 400 мільйонів доларів на відновлення українських телекомунікацій
10 Жовтня 2024 20:08
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інтернет
Енергонезалежна базова станція в Одеській області / Фото: Михайло Федоров/Telegram

Європейські партнери виділять $435 млн на покращення зв’язку та відновлення телеком-сфери України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Європейські партнери спрямують $435 млн для lifecell LLC та “Datagroup-Volia”. Ці кошти підуть на відновлення телекомунікаційного сектору, купівлю нового обладнання для збільшення покриття фіксованим та мобільним інтернетом в Україні й покращення мобільного звʼязку”, – повідомив міністр.

Федоров наголосив, що стабільний звʼязок — це невідʼємна частина нормального життя кожної людини.

“Попри постійні спроби ворога знищити телеком-мережу українці повинні мати змогу викликати екстрені служби, спілкуватися з рідними, працювати та навчатися онлайн. Зараз важливим фактором для стабільної роботи зв’язку є інвестиції”, – додав він.


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