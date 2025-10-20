Швидкісний інтернет в обхід росії: Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що компанія Vodafone прокладе нову кабельну систему Чорним морем, яка з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину. Проєкт під назвою Kardesa стане важливою частиною стратегії розвитку електронних комунікацій України до 2030 року.

За словами Федорова, мета ініціативи — створити стійкий і безпечний інтернет, незалежний від російських маршрутів. Серед ключових переваг проєкту міністр назвав посилення цифрового суверенітету, залучення інвестицій у телекомунікаційну сферу, швидкісний інтернет для українців та зміцнення ролі України як сполучної ланки між Європою та Азією.

Прокладка кабелю розпочнеться в Болгарії у 2027 році, а загальний бюджет проєкту перевищить 100 мільйонів євро. Kardesa забезпечить додатково 500 терабіт за секунду пропускної здатності для регіону.

Федоров зазначив, що Україна підтримує сучасні технологічні ініціативи та готова до партнерства у проєктах глобального масштабу.