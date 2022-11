Європейські міста починають збирати генератори для України, — Роберта Метсола

Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу “Генератори надії”, метою якої є збір генераторів для України у великих обсягах, аби допомогти пом’якшити труднощі, що виникають через постійні пошкодження інфраструктури ракетними ударами РФ.

Про це написала президентка Європарламенту Роберта Метсола.

“Сьогодні ми розпочали європейську кампанію #Генераторинадії для України. Ситуація складна. 10 млн українців зараз без електропостачання внаслідок цілеспрямованих ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі… Україні потрібне світло для лікарень, шкіл, домівок. За допомогою європейських міст ми можемо надати генератори у великих обсягах. Європарламент закликає всі міста Європи приєднатися до нашої кампанії. Дати українцям енергію, забезпечити їх чистою водою, гарантувати щоденні послуги. Породити надію”, – зазначила Роберта Метсола.

We’ve kicked off Europe’s #GeneratorsofHope campaign for Ukraine.@Europarl_EN calls on all cities & towns across Europe to join our campaign with @EUROCITIES.



To give Ukrainians energy, to provide them with clean water, to guarantee everyday services.



To generate hope.



🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/2NsVQQRPfN