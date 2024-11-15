На Чернігівщині біля кордону з РФ помітили триколор: в ДПСУ відреагували

Російські ЗМІ повідомили про встановлення триколора на мосту через річку Судость неподалік населеного пункту Грем’яч на Чернігівщині.

Водночас у Державній прикордонній службі України спростували інформацію про проникнення російських диверсантів у населений пункт.

За даними ДПСУ, група диверсантів не перетинала міст через річку Судость, де було встановлено прапор.

“У населених пунктах, розташованих між річками і кордоном, наразі ніхто не проживає. Крім того, через регулярні підтоплення облаштування фортифікаційних укріплень на цій території неможливе”, — пояснили у відомстві.

У Держприкордонслужбі наголосили, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і займають вигідні позиції для утримання оборони.