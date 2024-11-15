Суспільство

На Чернігівщині біля кордону з РФ помітили триколор: в ДПСУ відреагували
15 Листопада 2024 13:21
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війна, кордон
Російський прапор на мосту через Судость на Чернігівщині

Російські ЗМІ повідомили про встановлення триколора на мосту через річку Судость неподалік населеного пункту Грем’яч на Чернігівщині. 

Водночас у Державній прикордонній службі України спростували інформацію про проникнення російських диверсантів у населений пункт.  

За даними ДПСУ, група диверсантів не перетинала міст через річку Судость, де було встановлено прапор.  

“У населених пунктах, розташованих між річками і кордоном, наразі ніхто не проживає. Крім того, через регулярні підтоплення облаштування фортифікаційних укріплень на цій території неможливе”, — пояснили у відомстві.  

У Держприкордонслужбі наголосили, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і займають вигідні позиції для утримання оборони.


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