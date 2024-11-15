Норвегія профінансує виробництво української зброї, – Умєров 

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Норвегія виділить фінансування для виробництва українського озброєння та техніки.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом у Осло, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Умєрова, Норвегія приєднається до “данського формату” підтримки, що передбачає пряме фінансування українських виробників зброї.

Міністр не уточнив точну суму, яку Норвегія планує інвестувати в оборонну промисловість України.