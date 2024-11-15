Економіка

Норвегія профінансує виробництво української зброї, – Умєров 
15 Листопада 2024 14:14
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Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Норвегія виділить фінансування для виробництва українського озброєння та техніки.

Про це він сказав після зустрічі з прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом у Осло, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Умєрова, Норвегія приєднається до “данського формату” підтримки, що передбачає пряме фінансування українських виробників зброї.

Міністр не уточнив точну суму, яку Норвегія планує інвестувати в оборонну промисловість України.


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