Економіка

Стало відомо, який аеропорт в Україні може відновити роботу першим
15 Листопада 2024 11:57
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авіа
Міжнародний аеропорт "Львів" / Фото з Facebook аеропорта

Міжнародний аеропорт “Львів” можуть відкрити для польотів цивільної авіації, заявив старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон, повідомляє Reuters.

Еллісон зазначив, що Київ майже рік веде переговори з ЄС і авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення. Якщо регулятори дійдуть висновку, що це безпечно, і буде ухвалено відповідне політичне рішення, страхова галузь готова підтримати такі зусилля, ймовірно, з 2025 року.

“Безпека повітряного простору є ключовим питанням. Над цим активно працюють,” — підкреслив Еллісон.

Львівська область, яка межує з Польщею, рідше зазнає російських ударів у порівнянні з іншими частинами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру та обстрілювали її безпілотниками та ракетами.


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