Стало відомо, який аеропорт в Україні може відновити роботу першим

Міжнародний аеропорт “Львів” можуть відкрити для польотів цивільної авіації, заявив старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон, повідомляє Reuters.

Еллісон зазначив, що Київ майже рік веде переговори з ЄС і авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення. Якщо регулятори дійдуть висновку, що це безпечно, і буде ухвалено відповідне політичне рішення, страхова галузь готова підтримати такі зусилля, ймовірно, з 2025 року.

“Безпека повітряного простору є ключовим питанням. Над цим активно працюють,” — підкреслив Еллісон.

Львівська область, яка межує з Польщею, рідше зазнає російських ударів у порівнянні з іншими частинами України, хоча російські війська атакували її газову інфраструктуру та обстрілювали її безпілотниками та ракетами.