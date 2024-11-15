Уряд ухвалив порядок виплат за програмою “Зимова єПідтримка”

Кабмін з 1 грудня запускає програму зимової “єПідтримки”, яка передбачає виплату тисячі гривень кожному громадянину для оплати українських товарів і послуг.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав він.
Ухвалюючи рішення про “Зимову єПідтримку” Уряд ставить перед собою три основні цілі:
- матеріально підтримати українські родини. Кошти від “Зимової єПідтримки” можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.
- підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.
- вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте.