Економіка

Уряд ухвалив порядок виплат за програмою “Зимова єПідтримка”
15 Листопада 2024 13:56
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гроші, кабмін
Банкнота 1000 гривень / Фото: НБУ

Кабмін з 1 грудня запускає програму зимової “єПідтримки”, яка передбачає виплату тисячі гривень кожному громадянину для оплати українських товарів і послуг.  

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.  

“Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав він.

Ухвалюючи рішення про “Зимову єПідтримку” Уряд ставить перед собою три основні цілі:

  • матеріально підтримати українські родини. Кошти від “Зимової єПідтримки” можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.
  • підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.
  • вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте.

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