Уряд ухвалив порядок виплат за програмою “Зимова єПідтримка”

Кабмін з 1 грудня запускає програму зимової “єПідтримки”, яка передбачає виплату тисячі гривень кожному громадянину для оплати українських товарів і послуг.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав він.

Ухвалюючи рішення про “Зимову єПідтримку” Уряд ставить перед собою три основні цілі: