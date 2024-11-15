В окупованій Абхазії протестувальники проти угоди з РФ знесли паркан біля парламенту

В окупованій Росією Абхазії протестувальники проти інвестиційної угоди з РФ знесли паркан біля будівлі парламенту і проникли на його територію.

Цього дня депутати мали розглядати проєкт інвестиційної угоди між Сухумі та Москвою, повідомляє “Эхо Кавказа”.

Ще до початку роботи парламенту один із лідерів опозиції Адгур Ардзінба звернувся до влади із закликом “відкласти всі гострі питання, які розділяють народ і розбурхують громадськість, до майбутніх президентських виборів”.

Місцеві пабліки повідомили про бійки між учасниками акції та силовиками. Протестувальники закидали співробітників поліції яйцями і пляшками.

Раніше стало відомо, що опозиціонер Адгур Ардзінба закликав спікера і депутатів парламенту провести сесію, щоб проголосувати проти ратифікації угоди про інвестиції з РФ. Влада розглядає проєкт як “стимул для місцевої економіки”, тоді як його противники вважають договір “прямою здачею інтересів” Абхазії.

Йдеться про угоду, за якою російські компанії можуть реалізовувати свої інвестиційні проєкти на території невизнаної республіки. Сторони підписали її наприкінці жовтня 2024 року. Для набуття чинності документ має бути ратифіковано.