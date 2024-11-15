Темпи зростання смертей в армії РФ – рекордні з початку війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на фронті загинули щонайменше 78 329 російських військових. Про це свідчать підрахунки, які ведуть журналісти “Російської служби Бі-бі-сі” і “Медіазони”разом із командою волонтерів на основі відкритих даних.

Як зазначає “Бі-бі-сі”, нинішні темпи приросту підтверджених смертей на фронті стали найвищими за весь час війни. У вересні дослідники в середньому фіксували щодня підтвердження про загибель 140 російських військових. У жовтні ці показники зросли ще сильніше – до 152 підтверджених смертей на добу. Такі темпи зростання втрат у 1,6 раза перевищують середні щоденні показники 2023 року, а дані 2022 року – більш ніж удвічі.

Зростання втрат може бути результатом активного наступу росіян на Донеччині, а також підтверджень російських втрат, що поступово з’являються в Курській області, пише “Бі-бі-сі”.

Найбільше втрат зафіксовано серед військових, які підписали контракт із Міноборони РФ уже після початку повномасштабного вторгнення. Їхня частка в загальному масиві смертності досягла 23% від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони – 16 551. Середній вік загиблих – 38 років.

“Реальні втрати, очевидно, набагато вищі, ніж можна встановити через відкриті джерела”, – додає “Бі-бі-сі”.