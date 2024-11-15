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Міноборони допустило до експлуатації у військах бронеавтівку “Зубр”
15 Листопада 2024 12:21
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зброя, міноборони
Бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр" / Кадр з відео Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та ввело в експлуатацію у Збройних Силах новий повнопривідний бронеавтомобіль “Зубр”, який вирізняється високою прохідністю, маневровістю та компактністю.  

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.  

“Зубр” оснащений посиленою підвіскою, що забезпечує високу швидкість руху навіть по складній місцевості. Автомобіль також здатен долати неглибокі водні перешкоди без втрати функціональності.  

Броньована конструкція транспортного засобу ефективно захищає екіпаж від стрілецької зброї, а також мінімізує ризики травмування під час підривів на мінах чи фугасах.  

Дизайн автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для перевезення особового складу чи евакуації поранених.


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