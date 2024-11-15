Економіка

Уряд оновлює критерії для бронювання та отримання критичності
15 Листопада 2024 12:45
читать на русском →
кабмін, мобілізація
Засідання Уряду / Фото: Кабінет міністрів України

Кабінет міністрів України провел аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників.

За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

“Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради “тіньової” домовленості про бронювання”, – наголосив Шмигаль.

Новий порядок діятиме з 1 грудня, а всі бронювання будуть здійснюватися через “Дію”.

“Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося”, – пояснив Шмигаль.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Листопада 2024 17:15

Понад мільярд гривень: Запорізька область інвестує в дрони з оборонного бюджету
15 Листопада 2024 16:13

Українця засудили на 10 років за розрахунки для російських атомних електростанцій
15 Листопада 2024 15:52

Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді, обирають запобіжний захід 
15 Листопада 2024 15:29

Шольц поговорить з Путіним у п’ятницю – Bloomberg
15 Листопада 2024 15:15

За яких умов ухилянтів можуть тимчасово позбавити водійських прав: пояснення Міноборони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки