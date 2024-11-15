Уряд оновлює критерії для бронювання та отримання критичності

Кабінет міністрів України провел аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників.

За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відтепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом — тепер обов’язкові пункти для бронювання працівників. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

“Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради “тіньової” домовленості про бронювання”, – наголосив Шмигаль.

Новий порядок діятиме з 1 грудня, а всі бронювання будуть здійснюватися через “Дію”.

“Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося”, – пояснив Шмигаль.