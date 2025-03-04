Європейські країни узгоджують кроки щодо конфіскації 200 млрд євро російських активів, – FT

План мирного врегулювання, підготовлений європейськими країнами, передбачає використання 200 мільярдів заморожених російських активів як гарантій безпеки для України, пише Financial Times.

Видання нагадує, що Франція і Німеччина тривалий час виступали проти конфіскації активів РФ, заморожених у Європі, проте зараз разом із Великою Британією та іншими європейськими країнами обговорюють можливість використання цих коштів.

Мирний план, за даними кількох обізнаних джерел FT, передбачає, що, якщо Росія порушить узяті на себе зобов’язання, то її заморожені активи будуть вилучені. Автори плану вважають, що це “змусить Росію дотримуватися будь-якої угоди і надасть Києву гарантії”.

Європейський план мирного врегулювання представив 3 березня президент Франції Еммануель Макрон. План, зокрема, передбачає часткове перемир’я між Росією та Україною терміном на один місяць, під час якого сторони конфлікту утримуватимуться від бойових дій на морі та в повітрі, включно з ударами по енергетичній інфраструктурі, але не від наземних операцій. Також план передбачає, що після підписання мирної угоди в Україну вирушить європейський миротворчий контингент.