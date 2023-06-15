Європарламент закликав НАТО розпочати процес інтеграції України

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію із закликом розпочати процес інтеграції України до оборонного альянсу НАТО після закінчення війни.

“За резолюцію, прийняту в четвер, в якій депутати наголошують, що вони очікують, що “процес включення (України до НАТО) розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якнайшвидше, 425 проголосували за, 38 – проти та 42 утрималися”, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ЄП. Зазначає, що до повного вступу Києва до альянсу ЄС та союзники з НАТО мають працювати у тісній співпраці з Україною для розробки тимчасового механізму гарантій безпеки, який необхідно реалізувати одразу після закінчення війни.

“Парламент наголошує, що інтеграція України в НАТО та Європейський союз посилить регіональну та міжнародну безпеку, а також зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою”, – сказано там.