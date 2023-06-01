Європарламент сумнівається в спроможності Угорщини головувати в Раді ЄС

Європейський парламент поставив під сумнів головування Угорщини в Раді ЄС наступного року. Відповідну резолюцію ухвалили сьгодні 442 депутати.

Парламентарі закликали країни ЄС знайти “належне рішення”, попередивши, що в іншому разі парламент “може вжити відповідних заходів”.

“Європейський парламент вкотре одностайно висловлює свою глибоку стурбованість погіршенням ситуації з верховенством права в Угорщині”, – заявила відповідальна доповідачка Гвендолін Дельбос-Корфілд.

Реагуючи на голосування депутатів Європарламенту, президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що вона “абсолютно впевнена”, що ніщо не завадить її країні головувати в ЄС наступного року.

Будапешт перебуває в гарячій суперечці з Брюсселем, який закидає йому порушення стандартів верховенства права, зокрема, щодо корупції, дискримінації ЛГБТ-спільноти, утисків незалежних ЗМІ.

Наразі ЄС блокує близько 30 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Угорщини, обґрунтовуючи це тим, що судові та наглядові органи в країні не є достатньо незалежними, щоб забезпечити належне використання європейських коштів.

Угорщину також критикують партнери ЄС за зв’язки з Кремлем і брак підтримки України у війні з РФ.

Передбачається, що Угорщина буде головувати в Раді ЄС на ротаційній основі з липня по грудень 2024 року, нагадує DW.

До завдань держави-голови Ради ЄС входить піврічне представництво цього органу під час взаємодії з іншими інституціями Євросоюзу. Ця країна обговорює тексти законів з Європарламентом і контактує з Європейською Комісією. Завдання головування в Раді ЄС полягає в тому, щоби “переводити пріоритети ЄС у конкретні та формальні рішення під керівництвом Європейської ради”, йдеться на сайті цього органу.