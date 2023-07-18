Політика

Європарламент просить гаазький суд видати ордер на арешт Лукашенка

18 Липня 2023 14:14
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гаага, лукашенко, єс

У Європарламенті закликали Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Депутати заявили, що Білорусь несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні у зв’язку з війною, та злочини, скоєні в Україні, в тому числі через роль білоруського режиму в незаконному вивезенні дітей.

Доповідь закликає інституції ЄС та держави-члени вжити всіх необхідних заходів на міжнародному рівні, щоб уможливити кримінальне переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид. 

Депутати наголошують: оскільки Міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, то суду слід розглянути можливість видачі аналогічного ордера на арешт Лукашенка.

Європарламентарі вважають, що Рада ЄС також повинна розширити список білоруських і російських осіб, на яких поширюються санкції ЄС, щоб обмеження поширювались на тих, хто причетний до примусової депортації українських дітей.


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