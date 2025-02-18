Політика

Європа готова взяти ініціативу у гарантіях безпеки для України, – генсек НАТО
18 Лютого 2025 07:59
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Саміт в Парижі, який організовував Еммануель Макрон / Фото: X/SecGenNATO
Саміт в Парижі, який організовував Еммануель Макрон / Фото: X/SecGenNATO

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова взяти на себе провідну роль у наданні Україні гарантій безпеки. Таку заяву він зробив після саміту європейських лідерів у Парижі.

За його словами, країни Європи готові активізувати свої зусилля та значно збільшити інвестиції у сферу безпеки.

“Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку”, – йдеться в публікації генсека НАТО в X.

Президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з Еммануелем Макроном заявив спільне бачення щодо надійних гарантій безпеки для України.

“Є спільне бачення того, що мають бути надійні та сильні гарантії безпеки. Будь-яке інше рішення, наприклад крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та передумовою нової російської війни проти України чи інших країн Європи”, – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Тим часом The Washington Post повідомляє, що європейські держави розглядають можливість відправки в Україну від 25 до 30 тисяч військових у межах потенційної мирної угоди. Очікується, що вони не братимуть участі у бойових діях, але їхня присутність має стати стримувальним фактором у разі нової агресії з боку РФ. Крім того, ці сили будуть підтримані великою кількістю військових за межами України.


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