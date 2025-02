Європа готова взяти ініціативу у гарантіях безпеки для України, – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова взяти на себе провідну роль у наданні Україні гарантій безпеки. Таку заяву він зробив після саміту європейських лідерів у Парижі.

За його словами, країни Європи готові активізувати свої зусилля та значно збільшити інвестиції у сферу безпеки.

“Європа готова і бажає активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки України. Готові і готові інвестувати набагато більше в нашу безпеку”, – йдеться в публікації генсека НАТО в X.

Ready and willing. That’s my take from today’s meeting in Paris. Europe is ready and willing to step up. To lead in providing security guarantees for Ukraine. Ready and willing to invest a lot more in our security. The details will need to be decided but the commitment is clear. pic.twitter.com/Y4ClrX94Qe